مؤلم وبالفيديو..عائلة سعودية ترمي خادمة مغربية من سطح بناية..وهذا هو مصيرها ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم مدته دقيقة واحد و 50 ثانية، ظهرت خلاله مغربية ترقد بأحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية وهي في حالة جد حرجة.

"شوف تيفي"

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم مدته دقيقة واحد و 50 ثانية، ظهرت خلاله مغربية ترقد بأحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية وهي في حالة جد حرجة.

ويظهر هذا الفيديو المغربية، رفقة شخص يتحدث ويكشف تفاصيل صادمة بخصوصها، حيث أشار إلى أن العائلة السعودية التي كانت تعمل لديها بجدة، قامت برميها من أعلى سطح إحدى البنايات ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور جد خطيرة.

وطالب المتحدث السفارة المغربية بالتدخل السريع وإنقاذ هذه الفتاة التي وجدت نفسها وحيدة في مستشفى الشميسي في وضع صحي جد حرج.