عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة ﻿

علم لدى مفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، أن شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، انتابته حالة غير طبيعية داخل مقر الدائرة الأولى للشرطة، دفعته إلى تعريض ضابط شرطة للعنف، بعدما عضه على مستوى الساق، قبل أن يعرض

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علم لدى مفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، أن شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، انتابته حالة غير طبيعية داخل مقر الدائرة الأولى للشرطة، دفعته إلى تعريض ضابط شرطة للعنف، بعدما عضه على مستوى الساق، قبل أن يعرض نفسه لإيذاء عمدي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن ضابط الشرطة القضائية كان بصدد الاستماع إلى المشتبه فيه في محضر قانوني تنفيدا لتعليمات النيابة العامة المختصة في قضية تتعلق بتزييف الهوية، وذلك عندما ظهرت عليه علامات الاضطراب النفسي ودخل في حالة غير طبيعية محدثا فوضى بمقر الدائرة الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المعني بالأمر للإسعافات الضرورية قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الدراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة