خاص ومؤثر...وفاة أم لطفلين بعد قطعها 150 كيلومتر في الطريق نحو المستشفى الجهوي لأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن وفاة أم لطفلين زوال اليوم الجمعة، وهي في طريقها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد إصابتها بأزمة صحية بمنطقتها الأصلية بدوار أكادير الهناء بإقليم طاطا.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن وفاة أم لطفلين زوال اليوم الجمعة، وهي في طريقها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعد إصابتها بأزمة صحية بمنطقتها الأصلية بدوار أكادير الهناء بإقليم طاطا.

وأفادت مصادر "شوف تيفي" من المنطقة، أن السيدة و هي أم لطفلين شعرت بمضاعفات صحية مفاجئة نقلت على إثرها نحو المستشفى بمدينة طاطا، حيث أحالتها الأطر الطبية بمستشفى طاطا إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني نظرا لخطورة وضعيتها الصحية والتي تتطلب كشوفات وتحاليل غير متوفرة بمستشفى المدينة.

وإستنادا لذات المصادر، توفيت الضحية بعد قطعها لـ150 كيلومترا، أي نصف المسافة الفاصلة بين طاطا ومدينة أكادير والمقدرة بحوالي 300 كيلومتر، حيث لم تستطع الضحية مقاومة مرضها والتعب الشديد الناتج عن السفر عبر طريق ذي جودة أقل مايقال عنها سيئة.

وأفاد الفاعل الجمعوي "امحند الهيلالي" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي"، أن الضحية لاتتجاوز أربعين سنة من عمرها وأم لطفلين، حيث ثم نقلها على عجل وفي حالة خطيرة عبر سيارة إسعاف زوال اليوم الجمعة 3 فبراير 2017 نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بجماعة والقاضي دائرة إغرم، بعد قطع 150 كيلومتر عن مدينة طاطا.

وأضاف الجمعوي، أن الأم الضحية التي ستترك طفلين يتيمين، ليست الحالة الوحيدة بالمنطقة، لأن مستشفى طاطا بدون تجهيزات ولا أطر طبية مختصة ، بسبب التهميش الممنهج منذ سنوات ضد الإقليم والمنطقة ككل.