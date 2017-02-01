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نشرة إنذارية عاجلة للمغاربة بخصوص الميني-التسونامي

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 16:27 نشرة إنذارية عاجلة للمغاربة بخصوص الميني-التسونامي | حوادث و حقوق
نشرة إنذارية عاجلة للمغاربة بخصوص الميني-التسونامي
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن السواحل الأطلسية ستعرف أمواجا عالية جدا سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان وغرب البوغاز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة و خلال نهار غد

شوف تيفي:و م ع
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن السواحل الأطلسية ستعرف أمواجا عالية جدا سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان وغرب البوغاز، وذلك ابتداء من يوم الجمعة و خلال نهار غد السبت.

وأوضح بلاغ للمديرية، اليوم الجمعة، أن السواحل الأطلسية تعرف حاليا أمواجا عالية جدا ما بين طنجة وطانطان سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار وبغرب البوغاز بعلو يتراوح ما بين 3 إلى 3,5 أمتار، مسجلة أن ارتفاع هذه الأمواج يستغرق مدة زمنية تترواح ما بين 15 و17 ثانية.

وأفادت المديرية بأن هذه الاضطرابات ستنتهي غدا السبت على الساعة الثالثة فجرا ما بين طنجة وأصيلة، وعلى الساعة السادسة صباحا ما بين الصويرة وطان طان، وعلى الساعة التاسعة صباحا بغرب البوغاز، وعلى الساعة العاشرة صباحا ما بين أصيلة والرباط وما بين الجرف والصويرة، وعلى الساعة الثانية بعد الزوال ما بين الرباط والجرف.

وأوضحت أنها سجلت مدا بحريا صباح اليوم، على السواحل الأطلسية ما بين الساعة السادسة والنصف والسابعة صباحا، ومدا مرتقبا ما بين السادسة و40 دقيقة والسابعة و40 دقيقة مساء مع علو يتراوح ما بين 2,50 إلى 3,30 متر.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالة ستستمر طيلة اليوم الجمعة وستتراجع حدتها تدريجيا ابتداء من ليلة الجمعة-السبت.

 

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