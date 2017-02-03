سابقة وبالصورة..هاذ الشي اللي بقا: جمعية تنظم سباقا للحمير بتزنيت ﻿

في سابقة من نوعها بالمغرب، قررت جمعية منظمة لأيام ثقافية وفنية ورياضية بنفوذ تراب جماعة بونعمان، ضواحي مدينة تزنيت، تنظيم سباق للحمير.

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعها بالمغرب، قررت جمعية منظمة لأيام ثقافية وفنية ورياضية بنفوذ تراب جماعة بونعمان، ضواحي مدينة تزنيت، تنظيم سباق للحمير.

وحسب مصادر من تزنيت فقد اضطرت الجمعية المنظمة لهذا السباق إلى إلغائه بسبب وفاة سيدة معروفة بالمنطقة، بالرغم من الاستعدادات التي تم القيام بها لإنجاحه.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا السباق، جاء بالموازاة مع تنظيم إحدى الجمعيات لأيام ثقافية وبيئية ورياضية وفنية نهاية الشهر المنصرم.