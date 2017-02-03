مثير..تساقطات ثلجية في صحراء الإمارات لأول مرة+صور ﻿

''شوف تيفي''
شهدت قمة جبل ''جيس'' في شرق إمارة رأس الخيمة، الواقعة في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تساقطات ثلجية مهمة، وهو ما جعل شرطة الإمارة، تغلق الطرق المؤدية إلى الجبل، حفاظا على سلامة مستخدمي هذا الطريق.
وحسب وسائل إعلام إماراتية فإن الجبل كسته الثلوج بسماكة نحو 10 سنتيمترات، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الإماراتيين الذين شهدوا لأول مرة تساقطات ثلجية مماثلة.
وأضافت المصدر ذاتها بأن مناطق من صحراء الإمارات، عرفت تساقطات ثلجية، مند أمس الخميس، وانخفاض درجات الحرارة.
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