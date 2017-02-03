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عاجل وبالصور..مطادرة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 15:54 عاجل وبالصور..مطادرة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..مطادرة هوليودية للصين على دراجة نارية بالبيضاء
تمكنت فرقة الدراجين بمنطقة أمن عين السبع، قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف لصين على دراجة نارية بعد مطاردة وصفت بالهوليودية.

 ''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الدراجين بمنطقة أمن عين السبع، قبل قليل من يومه الجمعة، من إيقاف لصين على دراجة نارية بعد مطاردة وصفت بالهوليودية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فرقة الدراجين، رصدت محاولة شابين، تنفيذ عملية سرقة عند إشارة للمرور، لتتم مطاردتهما، حيث تم إيقافهما ونقلهما إلى الدائرة الأمنية، لتعميق البحث معهما

وأضاف المصدر ذاته بأن التفتيش الأولي للموقوفين أسفر عن حجز كمية من ''الحشيش''وهاتفين نقالين بهما صورة سليفي تظهر تناولهما للقرقوبي قبل اعتقالهما.

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المغرب شوف تيفي فرقة الدراجين هوليودية دراجة نارية عملية السرقة إشارة المرور

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