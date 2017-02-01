الإعلام الجزائري يهاجم بوتفليقة بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿

وجهت المواقع الإعلامية المحسوبة على الأحزاب والتنظيمات المعارضة للنظام الجزائري، إنتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية ورئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد فشله في منع المغرب من العودة إلى بيته كعضو

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وجهت المواقع الإعلامية المحسوبة على الأحزاب والتنظيمات المعارضة للنظام الجزائري، إنتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية ورئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد فشله في منع المغرب من العودة إلى بيته كعضو بالإتحاد الإفريقي.

ودعت الصحف الجزائرية عبر مقالات إخبارية وتحليلية، بوتفليقة وحكومته إلى الإقرار بفشلهم أمام الدبلوماسية التي وصفوها بالقوية والذكية للملك محمد السادس، الذي إستطاع إقناع عدة دول إفريقية بالطرح المغربي، في مدة زمنية قياسية، بالمقارنة مع الجزائر التي كانت تعتبر نفسها وصية على أغلبية دول أفريقيا.

وإنتقت الصحف الجزائرية بعناية شديدة بعض محطات الصراع المغربي الجزائري منذ عهد الرئيس السابق للجزائر الهواري بومدين وصولا إلى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكدت أن الجزائر لم تستطع التفوق على المغرب سواء عسكريا أو سياسيا، إذ أن حرب الرمال وإجتياح الجيش المغربي لمدينة وهران الجزائرية في ساعات، أكده التفوق الدبلوماسي للملك محمد السادس الذي وجه خطابا إلى الدول الإفريقية سواء منها الصديقة أو العدوة تحث عنوان ''إشتقت إليكم'' وهي العبارة التي إستغلتها بعض الصحف كعنوان عريض لإفتتاحيتها.

أما صحف أخرى، فاختارت نهج الإنتقاد البناء عبر إستضافة محللين سياسيين من الجزائر وخارجها، حيث طالبت النظام الجزائري بوضع الخلافات الضيقة جانبا، وترك الحسابات السياسية المرروثة عن الإنظمة والإيديولوجية المنهارة، لإنشاء شراكة إستراتيجية قوية مع المغرب ودول الجوار التي تتقاسم شعوبها مع الشعب الجزائري، اللغة والدين والتاريخ المشترك.



هذا، وخصصت مواقع إعلامية أخرى، موادا إعلامية خاصة بالبوليساريو، حيث طالبت بوقف النظام الجزائري للمساعدات المالية السخية لقادة البوليساريو، مطالبين بقطع العلاقة مع هذا الكيان الذي يقف عثرة حجر صغيرة أمام تكثل دول المنطقة، وأحد نقط ضعفها.





