عاجل و صادم..زوج يذبح صديقه هدد بنشر صور زوجته عارية عبر الفايسبوك ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة أن قاضي بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،قرر تجديد حبس حارس عقار وزوجته، 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهما بذبح شخص و هو صيق لهما هدد الزوجة بنشر صور مخلة

شوف تيفي: وكالات

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة أن قاضي بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب،قرر تجديد حبس حارس عقار وزوجته، 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهما بذبح شخص و هو صيق لهما هدد الزوجة بنشر صور مخلة لها على موقع ''فايسبوك''، وإجبارها على الاستجابة لرغباته.

وأفادت ذات المصادر، وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه، عقب تردد أقاويل عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المتهم والمجني عليه.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق تشريح جثمان عامل عثر على جثته مذبوحاً داخل شقته بمصر القديمة، لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.