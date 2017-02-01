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أول محك حقيقي للحبيب المالكي...البرلمانيون يحصلون على 21 مليون مقابل شهرين عطلة

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 15:21 أول محك حقيقي للحبيب المالكي...البرلمانيون يحصلون على 21 مليون مقابل شهرين عطلة | بوليتيك
أول محك حقيقي للحبيب المالكي...البرلمانيون يحصلون على 21 مليون مقابل شهرين عطلة
كشفت مصادر مطلعة، أن الدورة التشريعية الأولى ستنتهي الجمعة المقبلة، في ظل العطالة التي يمر منها البرلمان بغرفتيه منذ الإنتخابات التشريعية لشهر أكتوبر من السنة الماضية بسبب تعثر تشكيل الحكومة منذ

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن الدورة التشريعية الأولى ستنتهي الجمعة المقبلة، في ظل العطالة التي يمر منها البرلمان بغرفتيه منذ الإنتخابات التشريعية لشهر أكتوبر من السنة الماضية بسبب تعثر تشكيل الحكومة منذ أربعة أشهر تقريبا على تعيين بن كيران كرئيس للحكومة من طرف الملك محمد السادس.

وقالت مصادر مطلعة، أن المكتب المسير الجديد، برئاسة الحبيب المالكي يوجد أمام محك حقيقي، حيث تناقش بعض الفرق البرلمانية الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمؤسسة التشريعية بهدف التمديد للدورة الأولى من السنة التشريعية، نظرا لكون القانون الأساسي لمجلس النواب يقر بنهاية الدورة الأولى في الجمعة الثانية من شهر فبراير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن فرقا برلمانية ستضع بشكل رسمي أمام المكتب المسير، طلبا بعقد جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة القانون المالي كخطوة أولى في إنتظار إعلان الأغلبية الحكومية لمناقشة والتصويت على التصريح الحكومي الذي طال إنتظاره بفعل فشل بن كيران في تشكيل الحكومة.

من جهة ثانية، خرج الباحث في القانون الدستوري عمر الشرقاوي، بتدوينة مثيرة، طالب فيها المغاربة بالإستعداد لتقبل الصدمة، قائلا'' لا هذي قاصحة، اقسم لكم ان ما سأقوله قاصح ويدعو للسخرية السوداء، وجدوا للصدمة الجمعة الجاية غادي تنتهي الدورة التشريعية الأولى البيضاء''.
وأضاف الشرقاوي، في تدوينته الساخرة والصادمة أيضا لمتتبعي صفحته على الفايسبوك أن البرلمانيين ''غادي يأخذوا شهرين عطلة للاستراحة من اتعاب 4 أشهر من العطالة المتعبة، شنو تيعني هذا ان البرلمانيين ما غاديش يخدموا 6 أشهر ويحصلوا على 21 مليون سنتيم''.
وربطت ''شوف تيفي'' إتصالات هاتفية متكررة، برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الذي طالب في البداية ببعض الوقت لإنهاء إجتماع عاجل، ليرفض بعد ذلك الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.


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