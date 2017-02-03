عاجل وبالصورة..مغاربة يتداولون صورة مرتكب جريمة إفران المروعة ''بالمطرقة'' ويطالبون باعتقاله ﻿

مباشرة بعد أن تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص في معركة، انتهت بسقوط أحدهم أرضا غارقا في بحر من الدماء، قام المغاربة بنشر صورة توضح

''شوف تيفي''

مباشرة بعد أن تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص في معركة، انتهت بسقوط أحدهم أرضا غارقا في بحر من الدماء، قام المغاربة بنشر صورة توضح بعض ملامح مرتكب هذه الجريمة في محاولة منهم لفضحه والتعرف على هويته.

وطالب النشطاء في تعليقاتهم على هذه الصورة، المصالح الأمنية والسلطات بإيقاف مرتكب هذه الجريمة، وتسليمه للعدالة من أجل متابعته بتهمة القتل العمد، نظرا لخطورة وبشاعة الطريقة التي وجه خلالها ضربة للضحية بواسطة مطرقة حديدية.

تجدر الإشارة على أن الحادث وقعت فصوله بمدينة إفران بأحد المنتجعات، حيث قام شخص بتوجيه ضربة لشاب على مستوى الرأس بواسطة مطرقة قبل أن يفر من عين المكان.