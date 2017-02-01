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مؤلم:كندا تهتز من جديد و سيناريو مسجد كيبيك يتكرر

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 14:17 مؤلم:كندا تهتز من جديد و سيناريو مسجد كيبيك يتكرر | دولي
مؤلم:كندا تهتز من جديد و سيناريو مسجد كيبيك يتكرر
تعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، أمس الخميس، لهجوم نفذه مجهولون، وذلك بعد أربعة أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدا في مقاطعة كيبيك (شرق)، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص.

شوف تيفي: وكالات
تعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، أمس الخميس، لهجوم نفذه مجهولون، وذلك بعد أربعة أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدا في مقاطعة كيبيك (شرق)، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وذكر بيان للشرطة الكندية، اليوم الجمعة، أن مسجدا ومركز خديجة الثقافي في مونتريال، تعرض أمس، لهجوم نفذه مجهولون، مضيفا أن الهجوم نجم عنه تحطم بعض نوافذ المسجد، فيما بدأت الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث. وقال مدير المسجد والمركز، آسيك أحمد، إن المسجد تعرض من قبل لهجوم لم نأخذه على محمل الجد، إلا أن
الهجوم الأخير كان صادما وأدى لتحطم زجاج المسجد.

واستهدف هجوم مسلح، مساء الأحد الماضي، مسجدا في مقاطعة
كيبيك، أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة 19 آخرين بجروح

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