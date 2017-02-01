مثير.. 4480 مهاجر سري وصلوا السواحل الإيطالية شهر يناير الماضي وها شحال فيهم ديال المغاربة ﻿

مازالت جمهورية الطاليان تغري مجموعة من الشباب الذي ملوا وسئموا العيش ببلدانهم، كل حسب ظروفه، والأسباب متعددة مثل البطالة والحروب والمجاعة وغيرها، من الأسباب الحقيقية والمنطقية أحيانا، التي تجعل

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مازالت جمهورية الطاليان تغري مجموعة من الشباب الذي ملوا وسئموا العيش ببلدانهم، كل حسب ظروفه، والأسباب متعددة مثل البطالة والحروب والمجاعة وغيرها، من الأسباب الحقيقية والمنطقية أحيانا، التي تجعل العديد يخوضون مغامرة مثيرة ومليئة بالأخطار، بين أمواج المحيط الأطلسي والبحر والمتوسط.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية أن أزيد من 4000 مهاجر سري وصلوا سواحل الطاليان منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه العدد فقط كان شهر يناير الماضي، والذي أكمل 4480 مهاجر سري، تم توقيفهم على الحدود الإيطالية التي كانوا سيدخلونها خلسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن آخرين من البنغلاديش والعراق، أما المغاربة فقد احتلوا الصف السادس من بين ترتيب عدد الجنسيات التي وصلت شهر يناير الماضي لإيطاليا، حيث بلغ عددهم 252 مغربي.



