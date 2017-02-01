مطاردة هوليودية لبارون مخدرات بكاريان طوما وها أشنو وقع ﻿

عرف كاريان طوما بسيدي مومن بالدار البيضاء مطاردة هوليودية مساء أمس الخميس، لبارون مخدرات مبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية، حيث هم بالفرار.

شوف تيفي

عرف كاريان طوما بسيدي مومن بالدار البيضاء مطاردة هوليودية مساء أمس الخميس، لبارون مخدرات مبحوث عنه بموجب مذكرة وطنية، حيث هم بالفرار.

وأفاد مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن فرقة مكافحة المخدرات لأمن بن مسيك لم تستطع إيقاف البارون، في حيث أوقفت صديقه الذي تم اعتقاله، و بحوزته كمية مهمة من الشيرا ، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه للمحكمة الابتدائية بعين السبع.

هذا ومازال البحث جاريا على البارون، الذي لديه سوابق عدلية سابقة، والذي من المرتقب أن يسقط في أيدي الأمن خلال الساعات القليلة المقبلة.



