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عاجل: يهودية تضع حدا لحياتها بالدار البيضاء بطريقة مروعة و ها علاش

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 13:58 عاجل: يهودية تضع حدا لحياتها بالدار البيضاء بطريقة مروعة و ها علاش | حوادث و حقوق
عاجل: يهودية تضع حدا لحياتها بالدار البيضاء بطريقة مروعة و ها علاش
علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الهلع و التجمهر تسود منطقة ريزيتانيا بالمدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

شوف تيفي:
علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الهلع و التجمهر تسود منطقة ريزيتانيا بالمدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' ،وضعت السيدة اليهودية و التي تقطن لوحدعا بالعمارة المذكورة حدا لحياتها بعد علمها بوفاة ابنها.

و قال جيران المنتحرة ،إن الصدمة كانت سببا مباشرا في إقدام السيدة اليهودية على الانتحار
و قد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بينما تم فتح تحقيق في الحادث.


 

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