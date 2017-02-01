عاجل: يهودية تضع حدا لحياتها بالدار البيضاء بطريقة مروعة و ها علاش ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الهلع و التجمهر تسود منطقة ريزيتانيا بالمدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الهلع و التجمهر تسود منطقة ريزيتانيا بالمدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.

و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' ،وضعت السيدة اليهودية و التي تقطن لوحدعا بالعمارة المذكورة حدا لحياتها بعد علمها بوفاة ابنها.

و قال جيران المنتحرة ،إن الصدمة كانت سببا مباشرا في إقدام السيدة اليهودية على الانتحار

و قد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بينما تم فتح تحقيق في الحادث.





