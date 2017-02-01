عاجل: يهودية تضع حدا لحياتها بالدار البيضاء بطريقة مروعة و ها علاش ﻿

شوف تيفي:
علمت'' شوف تيفي'' أن حالة من الهلع و التجمهر تسود منطقة ريزيتانيا بالمدينة القديمة بالدار البيضاء،بعدما ألقت سيدة بنفسها من الطابق الرابع لإحدى العمارات.
و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' ،وضعت السيدة اليهودية و التي تقطن لوحدعا بالعمارة المذكورة حدا لحياتها بعد علمها بوفاة ابنها.
و قال جيران المنتحرة ،إن الصدمة كانت سببا مباشرا في إقدام السيدة اليهودية على الانتحار
و قد تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بينما تم فتح تحقيق في الحادث.
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