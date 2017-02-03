 انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف ﻿
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انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف | مجتمع

انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة

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انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 13:37 انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف | مجتمع
انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف
تطورات جديدة و صادمة في قضية البودكاست محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة حيث توصلت ''شوف تيفي''بوثائق من بينها شكاية، قامت بتقديمها سيدة تدعى ''ج.ه'' إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية

''شوف تيفي''

تطورات جديدة و صادمة في قضية البودكاست محمد السكاكي المشهور بمول الكاسكيطة حيث توصلت ''شوف تيفي''بوثائق من بينها شكاية، قامت بتقديمها سيدة تدعى ''ج.ه'' إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير،اتهمت من خلالها شخصا يدعى ''س.ر'' رفقة البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ ''مول الكاسكيطة'' بالتشهير بها والطعن في شرفها وكرامتها واتهامها بتعاطي الشعوذة وتدنيس المصحف.

وتوضح هذه الشكاية بأن صاحبتها، تلقت تهديدا من الطرف الأول ''س.ر'' بالتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على ''مول الكاسكيطة''، مشيرة إلى أن هذا الأخير، ربط الاتصال بها عبر رقم هاتفي ذكرته في شكايتها، وقام ابتزازها مطالبا إياها بمبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، مقابل عدم التشهير بها وعدم نشر أي فيديو يمس بشرفها وكرامتها.

وأشارت ''س.ر'' في هذه الشكاية إلى أن ''مول الكاسيطية'' وبعد رفضها منحه المبلغ المالي المذكور، قام بنشر فيديو يتضمن عبارات السب والقذف لها مدعيا بأنها تتعاطى الشعوذة وتدنيس المصحف بالإضافة إلى تشويه سمعة عناصر الأمن بمدينة أكادير.

وأكدت ذات الشكاية التي تتوفر عيها ''شوف تيفي'' بأن صاحبتها، سلمتها للمصالح الأمنية وأرفقتها بنسخة من الرسائل الهاتفية مع المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى قرص مدمج يتضمن تسجيل فيديو.

وعلاقة بالمشتكية، حصلت ''شوف تيفي'' على شكاية ثانية مقدمة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، والموقعة من طرف مجموعة من المواطنين، طالبوا من خلالها السلطات بالتدخل، لأن ''ج.ه'' وحسب نص الشكاية تستغل منزلها كوكر للدعارة والفساد والشعوذة والسحر وإهانة ساكنة الحي.

تجدر الإشارة إلى أن البودكاست ''مول الكاسكيطة'' تم إيقافه مؤخرا من طرف المصالح الأمنية، وإحالته على السجن المحلي لمدينة سطات، بعد متابعته بتهم الدعارة والنصب والاحتيال والهجوم على مسكن الغير ليلا.

انفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحفانفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحفانفراد وبالوثائق..ظهور ضحية جديدة لمول الكاسكيطة فأكادير والقضية فيها الابتزاز والدعارة والشعوذة وتدنيس المصحف

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