 عاجل..هذه هي حقيقة تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية ﻿
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عاجل..هذه هي حقيقة تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 13:35 عاجل..هذه هي حقيقة تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية | اقتصاد
عاجل..هذه هي حقيقة تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن الوزارة تعتزم تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد

  ''شوف تيفي''+''و م ع''

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تزعم من خلالها أن الوزارة تعتزم تفويت تسيير المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد فاتح إلى مجموعة استثمارية وطنية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه ''توضيحا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام الوطني تنفي نفيا قاطها هذا الخبر العاري من الصحة وتجدد التأكيد على أن القرار القاضي بإغلاق المؤسسات التعليمية المذكورة سلفا لايزال ساري المفعول''.

 

 

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المغرب شوف تيفي المنابر الإعلامية المؤسسات التعليمية محمد فاتح

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