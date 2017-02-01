إعتقال مستشار جماعي ''بالبيجيدي'' بسبب ملف عقاري بإقليم اشتوكة أيت باها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا جماعيا باسم حزب العدالة والتنمية، بجماعة واد الصفاء بإقليم إشتوكة أيت باها قد اعتقل يوم أمس الخميس، بعد دعوى قضائية ضده حول ملف عقاري.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا جماعيا باسم حزب العدالة والتنمية، بجماعة واد الصفاء بإقليم إشتوكة أيت باها قد اعتقل يوم أمس الخميس، بعد دعوى قضائية ضده حول ملف عقاري.

وأصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة الصفاء بلاغا، تعلن فيه عن إعتقال المستشار الجماعي والعضو البارز تنظيميا وحزبيا بالمنطقة، حيث أعلنت الكتابة المحلية عن تضامنها مع ''محمد لشكر'' في محنته داخل السجون.

وناشدت الكتابة المحلية لحزب المصباح، جميع أعضاء الحزب ومتعاطفيه من طنجة للكويرة للوقوف إلى جانب المستشار المعتقل ماديا ومعنويا، لكونه رب أسرة مكونة من أطفال صغار وأب مشلول.





