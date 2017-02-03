عاجل وبالصور..أمواج عاتية في شاطئ عين الذئاب بالبيضاء و تخوفات من ميني-تسونامي ﻿

''شوف تيفي''
يعرف شاطئ عين الذئاب بالبيضاء في هذه اللحظات، أمواجا عاتية، نتيجة هيجان مياه بحر المحيط الأطلنتي وسط تخوفات ساكنة المنطقة من ميني-تسونامي .
وحسب موفدة ''شوف تيفي'' فإن هذه الأمواج وبالرغم من خطورتها فإنها لم تمنع عشاق رياضة ركوب الأمواج من خوض مغامرة السباحة.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد أفادت بأن السواحل الأطلسية ستعرف ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان.
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