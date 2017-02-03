يا ربي السلامة.. بالصورة..شوفو أشنو لقاو في حاوية للأزبال بطنجة و تجمهر كبير للمواطنين ﻿

شوف تيفي:
كشفت مصادر محلية من مدينة طنجة ،أنه تم العثور في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،على رضيع داخل حاوية للأزبال بمنطقة بني مكادة بطنجة.
و قالت ذات المصادر، إن عامل النظافة هو من اكتشف جثة الرضيع مرمي داخل حاوية للأزبال
فأبلغ الشرطة بالأمر ،التي هرعت بدورها إلى مكان تواجد الرضيع ،لفتح تحقيق في ملابسات الحادث .
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