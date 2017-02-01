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عاجل:هولاند دخل طول و عرض فدونالد ترامب بعد قراراته الصادمة اتجاه المسلمين

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 12:45 عاجل:هولاند دخل طول و عرض فدونالد ترامب بعد قراراته الصادمة اتجاه المسلمين | دولي
عاجل:هولاند دخل طول و عرض فدونالد ترامب بعد قراراته الصادمة اتجاه المسلمين
اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الجمعة في مالطا ان الضغوط التي يمارسها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الاتحاد الاوروبي غير مقبولة.

شوف تيفي:وكالات


اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الجمعة في مالطا ان الضغوط التي يمارسها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على الاتحاد الاوروبي غير مقبولة.

وقال هولاند لدى وصوله الى القمة الأوروبية في فاليتا انه ''لا يمكن القبول بأن يكون هناك، عبر عدد من تصريحات رئيس الولايات المتحدة، ضغط بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا أو ما لا تكون عليه''.

وحذر هولاند الدول خصوصا في أوروبا الوسطى من إقامة علاقات ثنائية مع الرئيس الأميركي الجديد.

وتابع ''على العديد من الدول أن تفكر أن مستقبلها هو أولا من خلال الاتحاد الاوروبي بدل تصور لست ادري اي علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة ولو كان من الطبيعي ان يتحادث كل قائد مع الرئيس الاميركي''.

ومضى الرئيس الفرنسي يقول ''من يعلم ماذا يريده الرئيس الاميركي فعلا خصوصا في ما يتعلق بالحلف الاطلسي''.

 

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من جهتها دعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى الوحدة إزاء الرئيس الاميركي.

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