 بالصورة..محامي سعد لمجرد ''الوحش'' غادي يضربها بتزويجة من مغنية مشهورة و سعد لمجرد مزال فسجن فلوري ﻿
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بالصورة..محامي سعد لمجرد ''الوحش'' غادي يضربها بتزويجة من مغنية مشهورة و سعد لمجرد مزال فسجن فلوري

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 12:33 بالصورة..محامي سعد لمجرد الوحش غادي يضربها بتزويجة من مغنية مشهورة و سعد لمجرد مزال فسجن فلوري | ثقافة و فنون
بالصورة..محامي سعد لمجرد ''الوحش'' غادي يضربها بتزويجة من مغنية مشهورة و سعد لمجرد مزال فسجن فلوري
كشفت مجلة باري ماتش الفرنسية والمتتبعة لأخبار المشاهير عبر العالم، أن المحامي الوحش إيريك دوبون موريتي، ارتبط رسميا بالمغنية الكندية ''إيزابيلا بولاي.

شوف تيفي:

كشفت مجلة باري ماتش الفرنسية والمتتبعة لأخبار المشاهير عبر العالم، أن المحامي الوحش إيريك دوبون موريتي، ارتبط رسميا بالمغنية الكندية ''إيزابيلا بولاي.

و أفادت المجلة اليوم الجمعة، أن هذا الارتباط الذي جاء صادما للوسط الفني، يُعتبر ثمرة حب بين المحامي و الفنانة و الذي استمر لسنين.

و قد أكد المحامي في تصريح للمجلة المذكورة، هذه العلاقة دون أن يدخل في مزيد من التفاصيل .

جدير بالذكر أن المحامي الوحش يدافع عن قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس منذ أكتوبر الماضي بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ولحدود كتابة هذه الأسطر لم تعرف هذه القضية التي خلقت جدلا كبيرا أي تطورات.

محامي سعد لمجرد ''الوحش'' غادي يضربها بتزويجة من مغنية مشهورة و سعد لمجرد مزال فسجن فلوري

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المشاهير إيريك دوبون الوحش

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