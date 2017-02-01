 1276 تدخلا أمنيا للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش مابين 20 و29 يناير الماضي ﻿
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1276 تدخلا أمنيا للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش مابين 20 و29 يناير الماضي

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 12:27 1276 تدخلا أمنيا للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش مابين 20 و29 يناير الماضي | حوادث و حقوق
1276 تدخلا أمنيا للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن مراكش مابين 20 و29 يناير الماضي
قامت الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة مدعومة بقاعة القيادة والتنسيق، التابعة لولاية أمن مراكش خلال الفترة الممتدة من 20 و29 يناير الماضي، ب 1276 تدخلا أمنيا هم، على الخصوص، قضايا متعلقة بالمخدرات

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 قامت الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة مدعومة بقاعة القيادة والتنسيق، التابعة لولاية أمن مراكش خلال الفترة الممتدة من 20 و29 يناير الماضي، ب 1276 تدخلا أمنيا هم، على الخصوص، قضايا متعلقة بالمخدرات والخمور، والسرقة والضرب والجرح، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة.

وحسب مصدر أمني، شملت هذه العمليات، 31 تدخلا في قضايا المخدرات والخمور، و90 تدخلا في قضايا السرقات، إضافة إلى ستة تدخلات في نطاق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل جنح مختلفة، وأربعة تدخلات همت قضايا ضرب وجرح، وثمانية تدخلات لضبط أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة.

أما فيما يتعلق بالتوقيت، فقد تراوحت المدة الزمنية للتدخلات خلال نفس الفترة، بين دقيقتين وتسعة دقائق، كحد أقصى، وهي مدد زمنية قياسية بالنظر إلى أبعاد الاستراتيجية المديرية المعتمدة في هذا الاتجاه والتي تتغيى السرعة والتأثير في الجانب الأمني الوقائي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدينامية الجديدة تندرج في سياق الاستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في شأن التدبير الأمني اليومي ذي البعد الاستباقي، وتجويد خدمات النجدة والإغاثة والمؤازرة والمساندة، وذلك باعتمادها العمل بـ ''قاعة القيادة والتنسيق'' و''الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة''.

وقد تعززت ''قاعة القيادة والتنسيق'' و''الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة'' بانطلاق صيغة تكنولوجية جديدة لخط الهاتف ''النجدة 19''، كآليات متقدمة ومتكاملة في ما بينها، وذات قدرات ومعايير متطورة لا من حيث استغلال التكنولوجيا أو آليات التنقل والتحرك الأمني السريع.

وقد تمكنت ولاية الأمن من تحقيق تقدم نوعي سواء على مستوى السرعة في التموقع بمكان التدخل استجابة للنداءات الواردة على خط ''النجدة 19''، أو على صعيد العمليات الأمنية الاستباقية التي تستهدف الظواهر الجنحية أو الإجرامية التي قد ترتكب بالشارع العام في نطاق المراقبة الأمنية المباشرة للدراجين أو النجدات بالشارع العام، أو استجابة لنداءات المواطنين.

 

 

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