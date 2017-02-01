فيديو مروع..شوفو كيفاش وقعات جريمة مروعة وخطيرة في إفران وسط الثلوج والناس كيتفرجو+ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص في بمعركة، انتهت بسقوط أحدهم أرضا غارقا في بحر من الدماء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص في بمعركة، انتهت بسقوط أحدهم أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن فصوله وقعت بمدينة إفران بأحد المنتجعات، حيث قام شخص بتوجيه ضربة لشاب على مستوى الرأس بواسطة مطرقة قبل أن يفر من عين المكان.

وطالب النشطاء بإيقاف مرتكب هذه الجريمة، وتسليمه للعدالة من أجل متابعته بتهمة القتل العمد، في حين تمنى آخرون بأن يكون الضحية على قيد الحياة لأن الفيديو الخطير يظهر خروج كمية كبيرة من الدماء من رأسه بسبب قوة الضربة.