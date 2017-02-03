بعد فاجعة إحتراق الركاب...حادثة سير مميتة بالطريق السيار بأكادير بعد إصطدام شاحنتين إحداها محملة بالفيول ﻿

حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا حيق خلف إصطدام قوي بين شاحنتين صبيحة اليوم الجمعة على الطريق السيار الرابطة بين أكادير ومراكش بمنطقة أركانة، حادثة سير مميتة.

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حرب الطرق ما زالت مستمرة ببلادنا حيق خلف إصطدام قوي بين شاحنتين صبيحة اليوم الجمعة على الطريق السيار الرابطة بين أكادير ومراكش بمنطقة أركانة، حادثة سير مميتة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الحادثة خلفت مقتل شخص واحد وإصابة إثنين آخرين، حيث لقي الضحية مصرعه على الحال، بفعل قوة الإصطدام بين شاحنة محملة بالفيول الصناعي فيما الشاحنة الثانية تحمل الطماطم وفق ذات المصادر.

وتأتي حادثة اليوم الجمعة، بعد فاجعة إحتراق 11 مسافرا داخل حافلة للركاب، حيث تعرف الطريق السيار على مستوى نقطة أركانة حوادث سير خطيرة ومميتة.

هذا، وإستنادا لإفادة مصادر من عين المكان، فقد تسببت الحادثة في عرقلة جزئية لحركة السير، مما صعب مأمورية سيارات الإسعاف في الوصول لموقع الحادث.