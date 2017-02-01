خطير وبالفيديو..معركة دامية بالأسلحة البيضاء والهراوات داخل مسجد..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهد مسجد بمكة المكرمة، أمس الخميس، معركة دامية، بين مجموعة من المواطنين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي.

''شوف تيفي''

شهد مسجد بمكة المكرمة، أمس الخميس، معركة دامية، بين مجموعة من المواطنين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي.

وحسب وسائل إعلام سعودية فإن الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي بن عطية القرشي، كشف أن مخفر سبت شمران التابع لشرطة محافظة القنفذة باشر التحقيق في قضية شجار وقع بين 6 أشخاص، إثر خلاف بينهم، ما أدى لإصابة أحدهم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة، قررت التحفظ على جميع أطراف القضية لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، في حين تم نقل أحد الموقوفين لمستشفى جنوب القنفذة، وذلك بعد تعرضه لطعنة قوية.