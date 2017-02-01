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عاجل..هذه هي الجملة العربية التي قالها المسلح الذي هاجم متحف اللوفر بباريس

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 11:53 عاجل..هذه هي الجملة العربية التي قالها المسلح الذي هاجم متحف اللوفر بباريس | دولي
عاجل..هذه هي الجملة العربية التي قالها المسلح الذي هاجم متحف اللوفر بباريس
عاجل..هذه هي الجملة العربية التي قالها المسلح الذي هاجم متحف اللوفر بباريس

''شوف تيفي''

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل، نقلا عن الشرطة الفرنسية بأن الرجل الذي هاجم عسكريين قرب متحف اللوفر كان يصرخ ''الله أكبر''.

وكانت وكالة ''رويترز'' البريطانية، قد أشارت في وقت سابق بأن جنديا فتح النار اليوم الجمعة، على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس فأصابه.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرها في الشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

 

 

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة الفرنسية العسكريين الله أكبر

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