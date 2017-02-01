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عاجل وبالفيديو ..حضيو راسكم:أمواج هائجة تلقي صخورا كبيرة في بحر تمارة

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 11:38 عاجل وبالفيديو ..حضيو راسكم:أمواج هائجة تلقي صخورا كبيرة في بحر تمارة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو ..حضيو راسكم:أمواج هائجة تلقي صخورا كبيرة في بحر تمارة
يسهد شاطئ مدينة تمارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أمواجا عاتية، تسببت في وصول صخور كبيرة إلى اليابسة.

 ''شوف تيفي''

 يسهد شاطئ مدينة تمارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أمواجا عاتية، تسببت في وصول صخور كبيرة إلى اليابسة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد أفادت بأن السواحل الأطلسية ستعرف ابتداء من ليلة الخميس إلى الجمعة أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان.

وأوضح بلاغ للمديرية، أمس الخميس، أن هذه الأمواج العالية قد تتزامن مع فترة المد خلال يوم الجمعة ما بين الساعة السادسة والسابعة صباحا مما يزيد من علوها.

وأضاف البلاغ أن هذه الحالة الجوية ستستمر طيلة يوم الجمعة وستنقص حدتها ابتداء من يوم السبت ليصبح علو الأمواج 4 أمتار

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المغرب شوف تيفي الأمواج تمارة صخور اليابسة

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