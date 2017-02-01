عاجل.. الرصاص يُلعلع في متحف اللوفر بفرنسا..وها شنو واقع ﻿

''شوف تيفي'':
كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية بأن مصدرا في الشرطة الفرنسية، قال إن جنديا فتح النار اليوم الجمعة على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس فأصابه.
وذكر مصدر آخر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة. وقالت الشرطة إنه جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر .
من جانبها قالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر إن الحادث ''خطير''.
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