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مؤثر..صورة طفل حافي القدمين في عز البرد أمام عامل أكادير تغضب الفايسبوكيين

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 10:50 مؤثر..صورة طفل حافي القدمين في عز البرد أمام عامل أكادير تغضب الفايسبوكيين | مجتمع
مؤثر..صورة طفل حافي القدمين في عز البرد أمام عامل أكادير تغضب الفايسبوكيين
أغضبت صورة لمجموعة من الأطفال يقطنون بالجبال المطلة على مدينة أكادير، بينهم طفل أصغر سنا حافي القدمين تحث أنظار والي جهة سوس ماسة زينب العدوي أثناء زيارتها للمناطق النائية بجبال إداوتنان.

شوف تيفي

أغضبت صورة لمجموعة من الأطفال يقطنون بالجبال المطلة على مدينة أكادير، بينهم طفل أصغر سنا حافي القدمين تحث أنظار والي جهة سوس ماسة زينب العدوي أثناء زيارتها للمناطق النائية بجبال إداوتنان.

وعبر نشطاء فايسبوكيون وجمعيون بمدينة أكادير، عن تضامنهم مع الطفل الصغير الحافي القدمين، تزامنا وفصل الشتاء الذي يعرف موجة برد شديدة تزداد حدة بالمناطق الجبلة، حيث تفاجأ الأكاديريون بوجود أسر فقيرة بإقليم أكادير إداوتنان تعجز عن توفير ألبسة ونعال لأطفالها.

أما أخرون فعبروا عن غضبهم الشديد واصفين المشهد بالمؤثر، مطالبين الوالي العدوي بحث المجلس الإقليمي والجماعات الترابية بإنجاز مشاريع تفك عزلة المناطق الجبلية، وتوجيه التعليمات للمسؤولين عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محليا، بتخصيص برنامج لنساء الدواوير النائية بجبال إداوتنان.

وتعيش مدينة أكادير، على وقع ركود إقتصادي، عمر سنوات طويلة، بعد تراجع النشاط السياحي بالمدينة بشكل كبير، تزامنا وإقبار مشاريع إقتصادية ضخمة بمبررات إدارية، إما بسبب الزلزال أو بسبب البقع الأرضية التي ستحتضن المشاريع تابعة للملك الغابوي.

مؤثر..صورة طفل حافي القدمين في عز البرد أمام عامل أكادير تغضب الفايسبوكيين

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