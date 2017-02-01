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عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 10:43 عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس | دولي
عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس
في خبر عاجل،قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة،إن حادثا أمنيا خطيرا يجري في هذه اللحظات بمتحف اللوفر بباريس.

 شوف تيفي:

في خبر عاجل،قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة،إن حادثا أمنيا خطيرا يجري في هذه اللحظات بمتحف اللوفر بباريس.

و قالت وكالة رويترز للأنباء،أن عسكري يفتح النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين في باريس دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل

 

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عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس

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