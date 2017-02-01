عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس ﻿

في خبر عاجل،قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة،إن حادثا أمنيا خطيرا يجري في هذه اللحظات بمتحف اللوفر بباريس.

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في خبر عاجل،قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة،إن حادثا أمنيا خطيرا يجري في هذه اللحظات بمتحف اللوفر بباريس.

و قالت وكالة رويترز للأنباء،أن عسكري يفتح النار على رجل حاول الاعتداء عليه بسكين في باريس دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل