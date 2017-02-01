يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، اليوم الجمعة، بأن شابة هندية، انتقمت من خطيبها بطريقة شاذة، حينما قامت بقطع جهازه التناسلي.

''شوف تيفي''



كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، اليوم الجمعة، بأن شابة هندية، انتقمت من خطيبها بطريقة شاذة، حينما قامت بقطع جهازه التناسلي.

وأوضحت الوكالة الروسية بأن ناوجافان دارشين سينخ، أقدمت على قطع عضو خطيبها الذكري انتقاما من خيانته بعد أن علمت بالصدفة أن والديه اللذين لا يرضيهما منشأها ومنزلتها الاجتماعية قررا إيجاد عروس أخرى له، بعد موافقته.

وأضاف نفس الوكالة بأن الشابة، جلبت خطيبها إلى بيتها عن طريق الخداع وعصبت عينيه وبترت عضوه الذكري بالمنجل وهو راقد على السرير، ما استدعى نقله إلى المستشفى ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إعادة العضو المبتور إلى مكانه.