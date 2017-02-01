 يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس | دولي

عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس

يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب

رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير

شاهد بالفيديو | هذه هي أغنية لمياء الزايدي الوطنية المهداة للملك محمد السادس والتي تم حذفها من موقع يوتوب | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | هذه هي أغنية لمياء الزايدي الوطنية المهداة للملك محمد السادس والتي تم حذفها من

مثير..سخرية واسعة من إيهاب أمير وها علاش | ثقافة و فنون

مثير..سخرية واسعة من إيهاب أمير وها علاش

مجلس الدار البيضاء يحدث شرطة إدارية ويعلن الحرب على مستغلي الممتلكات الجماعية وها علاش | مجتمع

مجلس الدار البيضاء يحدث شرطة إدارية ويعلن الحرب على مستغلي الممتلكات الجماعية وها علاش

أصحاب الطاكسيات مطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة قبل هذا التاريخ | بوليتيك

أصحاب الطاكسيات مطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة قبل هذا التاريخ

مثير.. المغربية ملكة جمال الشرق الأوسط تخرج عن صمتها في قضية سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه | ثقافة و فنون

مثير.. المغربية ملكة جمال الشرق الأوسط تخرج عن صمتها في قضية سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه

عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع كونكو بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع ''كونكو'' بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 10:37 يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب
كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، اليوم الجمعة، بأن شابة هندية، انتقمت من خطيبها بطريقة شاذة، حينما قامت بقطع جهازه التناسلي.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية، اليوم الجمعة، بأن شابة هندية، انتقمت من خطيبها بطريقة شاذة، حينما قامت بقطع جهازه التناسلي.

وأوضحت الوكالة الروسية بأن ناوجافان دارشين سينخ، أقدمت على قطع عضو خطيبها الذكري انتقاما من خيانته بعد أن علمت بالصدفة أن والديه اللذين لا يرضيهما منشأها ومنزلتها الاجتماعية قررا إيجاد عروس أخرى له، بعد موافقته.

وأضاف نفس الوكالة بأن الشابة، جلبت خطيبها إلى بيتها عن طريق الخداع وعصبت عينيه وبترت عضوه الذكري بالمنجل وهو راقد على السرير، ما استدعى نقله إلى المستشفى ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إعادة العضو المبتور إلى مكانه.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الوكالة الروسية الجهاز التناسلي الخطيب الوكالة الروسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع كونكو بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع ''كونكو'' بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على الكورنيش | حوادث و حقوق

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على ''الكورنيش''

عاجل:بوعارة يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير | حوادث و حقوق

عاجل:''بوعارة'' يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قراءة في أولى دورات الإياب الدورة 16 من البطولة الإحترافية + مواعيد اللقاءات | زووم
منذ 28 دقيقة

قراءة في أولى دورات الإياب الدورة 16 من البطولة الإحترافية + مواعيد اللقاءات

فيديو | الحلقة (1) : كَيْفَ تُرَتِّلُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مع القارئ عبداللطيف الوزكاني | قنوات أخرى

فيديو | الحلقة (1) : كَيْفَ تُرَتِّلُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ مع القارئ عبداللطيف الوزكاني

اول عراقي يحصل على الجنسيه الامريكيه بعد قرار ترامب | قنوات أخرى

اول عراقي يحصل على الجنسيه الامريكيه بعد قرار ترامب

هاواي: حمم بركانية تتدفق في المحيط الهادئ | قنوات أخرى

هاواي: حمم بركانية تتدفق في المحيط الهادئ

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس | دولي
منذ 6 دقائق

عاجل: حادث أمني خطير يجري عند متحف اللوفر بباريس

يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..شابة تقطع الجهاز التناسلي لخطيبها بالمنجل..وهذا هو السبب

رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير

شاهد بالفيديو | هذه هي أغنية لمياء الزايدي الوطنية المهداة للملك محمد السادس والتي تم حذفها من موقع يوتوب | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | هذه هي أغنية لمياء الزايدي الوطنية المهداة للملك محمد السادس والتي تم حذفها من

﻿ ﻿
أمس 20:13 GMT

عاجل و بالصور..''فرعون'' مقرقب هرس المحلات ديال القريعة كاملين و ها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.