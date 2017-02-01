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رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 10:05 رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير | بوليتيك
رجال الحموشي يسقطون أحد مروجي المخدرات بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط أحد أهم مروجي المخدرات في عاصمة سوس.

''شوف تيفي''

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط أحد أهم مروجي المخدرات في عاصمة سوس.

 وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد أتى إيقاف المشتبه فيه بعد عملية مراقبة وترصد فعلتها عناصر فرقة للأبحاث، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله الكائن بحي بنسركاو من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا كان ينوي ترويجها، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من عملية الترويج.

 وأضاف المصدر ذاته بأنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث.

 

 

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