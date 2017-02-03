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مثير..سخرية واسعة من إيهاب أمير وها علاش

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 05:58 مثير..سخرية واسعة من إيهاب أمير وها علاش | ثقافة و فنون
مثير..سخرية واسعة من إيهاب أمير وها علاش
بعض الفنانين وخا معندهمش مع السياسة، يأبون إلا أن يدلون بدلوهم في الميدان البعيد جدا عن ما يقومون به، وليس بالضرورة ما يُدونونه في صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سيجلب لهم جمهور آخر

شوف تيفي

بعض الفنانين وخا معندهمش مع السياسة، يأبون إلا أن يدلون بدلوهم في الميدان البعيد جدا عن ما يقومون به، وليس بالضرورة ما يُدونونه في صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سيجلب لهم جمهور آخر غير القاعدة التي يتوفرون عليها، والحديث عن غير علم قد يجلب لصاحبه السخرية، ويوضع في ميزان الثقافة والمتابعة والدراية، فيصبح لا قدر الله من فئة "غير داوي".

ومناسبة هذا الحديث هو الخطأ الفادح الذي دونه النجم القادم داخل الساحة الفنية المغربية إيهاب أمير، والذي يمكن أن الفرحة سبقت أصابعه وكتب تدوينة على صفحته بالأنستغرام يهنئ فيها المغرب لدخوله للاتحاد الأوربي وليس الاتحاد الإفريقي، وشتان بين الأول والثاني.

هذه التدوينة سارع مجموعة من أصحاب الحسنات تصويرها على الهواتف، قبل أن يتم حذفها فيما بعد، نظرا للخطأ الذي طالها عمدا أو سهوا، الحاصول لي معندوش مع السياسة ميهضرش فيها، حتى لا يجر على نفسه ويل السخرية، وما أدراك ما سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

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تدوينة إيهاب أمير فن موسيقى أنستغرام

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