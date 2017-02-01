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مجلس الدار البيضاء يحدث شرطة إدارية ويعلن الحرب على مستغلي الممتلكات الجماعية وها علاش

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 02:13 مجلس الدار البيضاء يحدث شرطة إدارية ويعلن الحرب على مستغلي الممتلكات الجماعية وها علاش | مجتمع
مجلس الدار البيضاء يحدث شرطة إدارية ويعلن الحرب على مستغلي الممتلكات الجماعية وها علاش
يبدو أن مستغلي الممتلكات الجماعية الذي يستفيدون منها بثمن بخس دراهم معدودات كسومة لكرائها شهريا، يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار زف الشرطة الإدارية عليهم، بعد أن أعلن مجلس مدينة الدار البيضاء

شوف تيفي

يبدو أن مستغلي الممتلكات الجماعية الذي يستفيدون منها بثمن بخس دراهم معدودات كسومة لكرائها شهريا، يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار زف الشرطة الإدارية عليهم، بعد أن أعلن مجلس مدينة الدار البيضاء عن إحداثها، من أجل استرجاع ممتلكاته من يد السماسرة.

وسيخوض مجلس المدينة حربا معلنة على ممتلكاته، بعد أن استفاد منها سماسرة وخواص لسنوات طويلة بأثمان شهرية رخيصة جدا، حيث بدأت بوادر تحرير الملك الجماعي في الظهور بعد تحرير مركب زناتة، ومركب مولاي رشيد، يوم أمس الأربعاء حسب المصدر ذاته.

وكشف مصدر جيد الاطلاع من مجلس المدينة لـ"شوف تيفي" أن الأخير سيحدث قريبا جدا شرطة إدارية بلباس وزي رسمي، مهمتها تحرير الملك العمومي من قبضة الخواص والأشخاص الذين استفادوا من الأملاك الجماعية لمدة طويلة، دون أن يطال التغيير السومة الكرائية لتلك الممتلكات.

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‫شوف تيفي

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مجلس المدينة الدارالبيضاء شرطة تحرير

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