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أصحاب الطاكسيات مطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة قبل هذا التاريخ

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 01:03 أصحاب الطاكسيات مطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة قبل هذا التاريخ | بوليتيك
أصحاب الطاكسيات مطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة قبل هذا التاريخ
أعطى وزير الداخلية محمد حصاد من خلال قرار جديد صدر في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، فرصة أخرى لأصحاب الطاكسيات للاستفادة من الدعم المالي، والذي خصصته الوزارة لتجديد حظيرة الطاكسيات في المملكة، بعد

شوف تيفي

أعطى وزير الداخلية محمد حصاد من خلال قرار جديد صدر في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، فرصة أخرى لأصحاب الطاكسيات للاستفادة من الدعم المالي، والذي خصصته الوزارة لتجديد حظيرة الطاكسيات في المملكة، بعد أن أصبحت في حالة ميكانيكية مزرية.

وبحسب القرار الجديد، فقد أصبح ملزوما على أصحاب الطاكسيات تغيير أسطول سيارات الأجرة القديمة إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية، وذلك من أجل وضع ملفاتهم لدى العمالات والأقاليم، من أجل الحصول على منحة مالية لتغيير سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني.

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سيارات الأجرة وزير قرار أسطول

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