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مثير.. المغربية ملكة جمال الشرق الأوسط تخرج عن صمتها في قضية سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 00:43 مثير.. المغربية ملكة جمال الشرق الأوسط تخرج عن صمتها في قضية سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه | ثقافة و فنون
مثير.. المغربية ملكة جمال الشرق الأوسط تخرج عن صمتها في قضية سعد لمجرد وها أشنو قالت عليه
في حديثها لبرنامج '' عيون بيروت '' كشفت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة و الإعلامية المذيعة المغربية أحلام حجي، ما جرى مع الفنان المغربي سعد المجرد، خلال المؤامرة المدبرة من قبل مجموعة تحترف ذلك النوع

شوف تيفي

في حديثها لبرنامج " عيون بيروت " كشفت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة و الإعلامية المذيعة المغربية أحلام حجي، ما جرى مع الفنان المغربي سعد المجرد، خلال المؤامرة المدبرة من قبل مجموعة تحترف ذلك النوع من الابتزاز.

وأشارت أحلام لنفس المصدر، نقلته عنها مصادر إعلامية إماراتية "أنه ثمة علامات استفهام تدور حول تلك المسألة التي تبين أن من خطط لها و منفذها كان يرصد المغني خلال اللقاء القبض عليه بغية التقاط الصور له و الترويج لها إعلاميا بعد ساعات من توقيفه"، مؤكدة "أن من يعرف سعد المجرد عن قرب يعلم تماما أن كل ما قيل بحقه غير صحيح وهو ابن أسرة محترمة و طيب القلب و قد حقق نجومية سريعة ربما استفزت البعض أو حركت شهية البعض الآخر على الاستفادة غير ماديا منه، عبر اتهامات بعيدة عن تصرفاته" .

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سعدلمجرد أحلام حجي المغرب فن ملكةجمال الشرق الأوسط

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