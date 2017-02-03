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عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع ''كونكو'' بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 00:19 عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع كونكو بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. اعتقال صاحب سيارة من نوع ''كونكو'' بالحي المحمدي وها أشنو كان كيدير
تم قبل قليل من مساء يومه الخميس اعتقال صاحب سيارة من نوع ''كونكو'' سوداء بالقرب من مسجد الفردوس، بعد أن تمت محاصرته من طرف بعض أصحاب الطاكسيات في المنطقة والتابعين للمنظمة المهنية للنقل، إلى حين حضور

شوف تيفي

تم قبل قليل من مساء يومه الخميس اعتقال صاحب سيارة من نوع "كونكو" سوداء بالقرب من مسجد الفردوس، بعد أن تمت محاصرته من طرف بعض أصحاب الطاكسيات في المنطقة والتابعين للمنظمة المهنية للنقل، إلى حين حضور المصالح الأمنية التابعة لأمن الحي المحمدي، بعد أن ضبط المعني بالأمر يمارس النقل السري بسيارته.

وكشف مصدر من عين المكان لـ"شوف تيفي" أن السيارة تم نقلها للمحجز البلدي بالحي المحمدي، كما تدخلت دائرة الأمان بالمنطقة، وتم اقتياد المعني بالأمر لمخفر الشرطة من أجل تدوين محضر في النازلة.

وعلمت "شوف تيفي" من المصدر ذاته أن صاحب السيارة تم وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث سيتم عرضه على المحكمة الابتدائية بعين السبع للنظر في التهم الموجهة إليه بخصوص هذه النازلة.

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حجز النيابةالعامة أمن الحي المحمدي اعتقال طاكسي

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