 بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية | بوليتيك

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على الكورنيش | حوادث و حقوق

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على ''الكورنيش''

عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا | بوليتيك

عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا

مثير: مرة أخرى.. المغربية مريم حسين تنفصل عن زوجها للمرة الثانية بعد 45 يوم من عودتهما | ثقافة و فنون

مثير: مرة أخرى.. المغربية مريم حسين تنفصل عن زوجها للمرة الثانية بعد 45 يوم من عودتهما

عاجل:بوعارة يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير | حوادث و حقوق

عاجل:''بوعارة'' يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير

قضية الشرطي المتهم بالسرقة بمطار محمد الخامس تشهد فصولا جديدة | حوادث و حقوق

قضية الشرطي المتهم بالسرقة بمطار محمد الخامس تشهد فصولا جديدة

عاجل.. حميد شباط يؤكد ترشحه للأمانة العامة لحزب الإستقلال لولاية ثانية | بوليتيك

عاجل.. حميد شباط يؤكد ترشحه للأمانة العامة لحزب الإستقلال لولاية ثانية

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 23:57 بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك
بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال زيارته اليوم لمستشفى مغربي ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية بجوبا بجمهورية جنوب السودان، ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، مزج بين الميول

شوف تيفي

خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال زيارته اليوم لمستشفى مغربي ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية بجوبا بجمهورية جنوب السودان، ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، مزج بين الميول للباس شبه عسكري والميول للوك الصيفي.

وبدا الملك محمد السادس، نشيطا للغاية، وواضعا العمامة الملكية الأصيلة، محافظا على اللحية، لتضيف النظارات ذات الإطار الأسود السميك على محياه رونقا وجمالا، جعله أكثر وسامة.
هذه الصورة التي تفاعل معها الفايسوكيون، نالت عدة لايكات، قبل أن تتعدد تعليقات الإعجاب  على "لوك" الملك الذي ظهر بـ"ستيل" لافت للانتباه، بعد نشرها على صفحة الملك محمد السادس بالفايسبوك من طرف سفيان البحري.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ستيل جنوب السودان مستشفى جوبا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية | بوليتيك

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية

عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا | بوليتيك

عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا

عاجل.. حميد شباط يؤكد ترشحه للأمانة العامة لحزب الإستقلال لولاية ثانية | بوليتيك

عاجل.. حميد شباط يؤكد ترشحه للأمانة العامة لحزب الإستقلال لولاية ثانية

المواقع الإلكترونية الخاصة ولاماب تعوض القنوات العمومية بقمة إفريقيا | بوليتيك

المواقع الإلكترونية الخاصة ولاماب تعوض القنوات العمومية بقمة إفريقيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين | تسجيلات صوتية
منذ 4 دقائق

هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين

دموع مؤثرة لساكنة دوار الشنايدر..دارو لينا الإفراغ و معلموناش و من اليوم غادي نعسو فالشارع | بــووز

دموع مؤثرة لساكنة دوار الشنايدر..دارو لينا الإفراغ و معلموناش و من اليوم غادي نعسو فالشارع

شاهد الملك محمد السادس يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان | قنوات أخرى

شاهد الملك محمد السادس يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان

الملك محمد السادس يزور المستشفى الميداني المغربي بجوبا - جنوب السودان | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يزور المستشفى الميداني المغربي بجوبا - جنوب السودان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية | بوليتيك

مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على الكورنيش | حوادث و حقوق

عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على ''الكورنيش''

﻿ ﻿
أمس 20:13 GMT

عاجل و بالصور..''فرعون'' مقرقب هرس المحلات ديال القريعة كاملين و ها شنو وقع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.