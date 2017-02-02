بالصورة.. لوك غير مسبوق للملك بجنوب السودان...يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال زيارته اليوم لمستشفى مغربي ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية بجوبا بجمهورية جنوب السودان، ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، مزج بين الميول

شوف تيفي

خطفت صورة الملك محمد السادس، خلال زيارته اليوم لمستشفى مغربي ميداني تابع للقوات المسلحة الملكية بجوبا بجمهورية جنوب السودان، ألباب المغاربة، بعد أن ظهر بشكل جذاب ولوك غير مسبوق، مزج بين الميول للباس شبه عسكري والميول للوك الصيفي.

وبدا الملك محمد السادس، نشيطا للغاية، وواضعا العمامة الملكية الأصيلة، محافظا على اللحية، لتضيف النظارات ذات الإطار الأسود السميك على محياه رونقا وجمالا، جعله أكثر وسامة.

هذه الصورة التي تفاعل معها الفايسوكيون، نالت عدة لايكات، قبل أن تتعدد تعليقات الإعجاب على "لوك" الملك الذي ظهر بـ"ستيل" لافت للانتباه، بعد نشرها على صفحة الملك محمد السادس بالفايسبوك من طرف سفيان البحري.