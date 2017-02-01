مجلس جماعة فاس يخرج عن صمته بخصوص الرسوم على الأراضي غير المبنية ﻿

بعد تداول أخبار وإشاعات حول ممارسة سوء التدبير والتطبيع مع الفساد بجماعة فاس، خرج المجلس الجماعي بالعاصمة العلمية عن صمته، وأك

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بعد تداول أخبار وإشاعات حول ممارسة سوء التدبير والتطبيع مع الفساد بجماعة فاس، خرج المجلس الجماعي بالعاصمة العلمية عن صمته، وأكد بهذا الخصوص أن المصالح الجماعية تحت إشراف الرئيس ادريس اليزمي المنتمي للبيجيدي، قامت ولازالت تقوم بكل الإجراءات القانونية والتنظيمية لتحصيل كل الموارد الجماعية، مشيرة في بلاغ لها أنها لن تتنازل أو تتغافل عن أي منها، حرصا منها على سيادة وتطبيق القانون.

ونفى المصدر ذاته ما روج حول نشر إعلانات تدعو لأداء الضريبة المحلية، حيث لم يتم تعليقها في أي مكان، وأن الإعلان الوحيد الذي تم نشره على البوابة الالكترونية للجماعة، يتعلق بالتصريح وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية للسنة الحالية لدى الجماعة.