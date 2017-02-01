عاجل وبالفيديو..هذه حقيقة الميني- التسونامي الذي سيضرب المغرب خلال هذه اليومين ﻿

كشف الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية،أن الأمواج العاتية التي ستشهدها المملكة خلال اليومين المقبلين لا علاقة لها بميني-تسونامي كما تم الترويج له.

شوف تيفي:م غ

كشف الحسين يوعابد المسؤول عن التواصل بمديرية الأرصاد الجوية،أن الأمواج العاتية التي ستشهدها المملكة خلال اليومين المقبلين لا علاقة لها بميني-تسونامي كما تم الترويج له.

و قال يوعابد اليوم الخميس في اتصال هاتفي أجرته معه"شوف تيفي"(تجدونه أعلاه) أن هذه الأمواج العالية قد تتزامن مع فترة المد خلال يوم الجمعة ما بين الساعة السادسة والسابعة صباحا مما يزيد من علوها و هي نتيجة منخفض يتواجد بالشمال الأطلسي و جنوب غرب الجزر البريطانية.

و حذر المسؤول، جميع المواطنين خصوصا منهم الصيادين من أخد الحيطة و الحذر من هاته الأمواج العالية و التي سيتراوح علوها ما بين 5 و7 أمتار، خاصة ما بين طنجة وطان طان.