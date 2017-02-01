عاجل..خوفا من الميني تسونامي ارتباك داخل الفنادق المغربية المطلة على ''الكورنيش'' ﻿

اضطر بعض نزلاء أحد الفنادق المطلة على شاطئ ''لاكورنيش'' بكازا إلى تغيير غرفهم المطلة مباشرة على البحر، وذلك بعد أن أنذرت مديرية الأرصاد الجوية بأن الأمواج ستعرف ارتفاعا في علوها.

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اضطر بعض نزلاء أحد الفنادق المطلة على شاطئ "لاكورنيش" بكازا إلى تغيير غرفهم المطلة مباشرة على البحر، وذلك بعد أن أنذرت مديرية الأرصاد الجوية بأن الأمواج ستعرف ارتفاعا في علوها.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن الأمواج بدأت بوادر علوها الخطير منذ زوال يوم أمس الأربعاء، حيث اضطر بعض المرتدين لأحد الفنادق القريبة من الشاطئ مغادرة المكان، في حين يتأهب آخرون لما قد يحدث، حيث تضررت المسابح القريبة من الشاطئ، حيث تسود حالة من الترقب بعين المكان، خصوصا بعد بلاغ المديرية.