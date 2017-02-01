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عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 23:02 عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا | بوليتيك
عاجل...حميد شباط يتبرع بأعضائه ويدعو لافتحاص أموال السياسيين والأحزا
دعا حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال قبل قليل من بلاطو قناة فرانس 24، إلى إفتحاص أموال السياسيين والأحزاب، بعد التقارير الإعلامية التي تحدتث عن مراكمته لثروة كبيرة.

شوف تيفي

دعا حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال قبل قليل من بلاطو قناة فرانس 24، إلى إفتحاص أموال السياسيين والأحزاب، بعد التقارير الإعلامية التي تحدتث عن مراكمته لثروة كبيرة.

ونفى الأمين العام لحزب الإستقلال توفره على أي ثروة أو ممتلكات عقارية كما يروج من أسماهم بالخصوم، مؤكدا عن إستعداده التبرع ليس فقط بالثروة التي قيل أنه يتوفر عليها، وإنما بأعضائه البشرية.

وكشف حميد شباط خلال رده على سؤال لصحفي فرانس 24، خلال الحوار المتلفز على القناة الفرنسية قبل قليل، أنه ليس نادما على تصريحاته بخصوص موريتانيا، مؤكدا أن القنوات الموريتانية الرسمية لم تعر تصريحاته أي إهتمام على عكس بعض المنابر الإعلامية المغربية المدعومة من قبل خصومه السياسيين على حد تعبيره.

وأفاد شباط أنه على رئيس الحكومة المعين عبدالإله بن كيران تحمل مسؤوليته التاريخية، بخصوص حماية أصوات الناخبين، مؤكدا أن برلمان حزب الإستقلال صوت بقبول دخول الحزب في الحكومة إلى جانب الأحزاب الديموقراطية والتاريخية، وليس إلى جانب الأحزاب الإدارية.

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