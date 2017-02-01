مثير: مرة أخرى.. المغربية مريم حسين تنفصل عن زوجها للمرة الثانية بعد 45 يوم من عودتهما ﻿

يبدو أن الطلاق أصبح موضة هذه الأيام، فالكثير من النجوم والمشاهير أعلنوا طلاقهم مقابل عدد ممن أعلنوا عن زواجهم، ولذلك فسنة 2016 جديرة بلقب سنة الطلاق، حيث افترق العديد من الأزواج المشاهير خصوصا من

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يبدو أن الطلاق أصبح موضة هذه الأيام، فالكثير من النجوم والمشاهير أعلنوا طلاقهم مقابل عدد ممن أعلنوا عن زواجهم، ولذلك فسنة 2016 جديرة بلقب سنة الطلاق، حيث افترق العديد من الأزواج المشاهير خصوصا من كان يضرب بهم المثل في علاقتهم الزوجية.

وفي هذا السياق ، وهذه المرة الفنانة المغربية العراقية مريم حسين وبعد أن انفصلت عن زوجها المرة الأولى بداية دجنبر من السنة الماضية، انفصلت للمرة الثانية بعد 45 يوم من عودة الدفئ لعلاقتها بالسعودي الشهير وعارض الأزياء فيصل الفيصل.

ولقي الخبر انتشارا واسعا في وسائل الإعلام العربية، خصوصا وأن الاثنين تزوجا للمرة الثانية بعد الطلاق الأول، لكن يبدو على أنه فقط تأثير الوحم على النساء خصوصا وأن مريم حسين مغربية، والمغربيات معروفات بأعراض ووحم الحمل.

وأكدت مريم حسين من خلال تدوينة على صفحتها بالأنستغرام خبر الطلاق مرفوق بنصيحة للبنات بقولها "مراعاة لشعور أمي وطلبها، أرجع على ما ربوني أهلي عليه من الطيبة والتسامح، أنا مسحت كل شيء يخصه، وأتمنى لي ولكم السعادة والهناء، وأتمنى أن تدعون أن يفك الله ولادتي على خير والحمد الله على كل شيء ونصيحة للبنات: لاتخلون الحب يعميكم".