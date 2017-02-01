عاجل:''بوعارة'' يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير ﻿

أصيب صاحب دراجة نارية تابعة لإحدى مدارس تعليم السياقة بالبرنوصي، برضوض خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة لمستعجلات المنصور بالمنطقة مساء اليوم الخميس.

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أصيب صاحب دراجة نارية تابعة لإحدى مدارس تعليم السياقة بالبرنوصي، برضوض خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة لمستعجلات المنصور بالمنطقة مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر من عين المكان أن الحادثة تسببت فيها عربات "البوعارة"، حيث حاولوا الاعتداء على الضحية بعد سقوطه من دراجته، وقد كانوا في حالة غير طبيعية حسب المصدر ذاته، إذ أنهم كانوا يستعملون السيلسيون خلال وقوع الحادثة.