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عاجل:''بوعارة'' يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 22:53 عاجل:بوعارة يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير | حوادث و حقوق
عاجل:''بوعارة'' يعتدون على صاحب دراجة نارية بالبرنوصي بعد إصابته في حادثة سير
أصيب صاحب دراجة نارية تابعة لإحدى مدارس تعليم السياقة بالبرنوصي، برضوض خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة لمستعجلات المنصور بالمنطقة مساء اليوم الخميس.

شوف تيفي

أصيب صاحب دراجة نارية تابعة لإحدى مدارس تعليم السياقة بالبرنوصي، برضوض خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة لمستعجلات المنصور بالمنطقة مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر من عين المكان أن الحادثة تسببت فيها عربات "البوعارة"، حيث حاولوا الاعتداء على الضحية بعد سقوطه من دراجته، وقد كانوا في حالة غير طبيعية حسب المصدر ذاته، إذ أنهم كانوا يستعملون السيلسيون خلال وقوع الحادثة.

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حادثة البرنوصي اعتداء

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