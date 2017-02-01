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قضية الشرطي المتهم بالسرقة بمطار محمد الخامس تشهد فصولا جديدة

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 22:51 قضية الشرطي المتهم بالسرقة بمطار محمد الخامس تشهد فصولا جديدة | حوادث و حقوق
قضية الشرطي المتهم بالسرقة بمطار محمد الخامس تشهد فصولا جديدة
أشارت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص الشرطي المتهم بالسرقة أخيرا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أن ملف المتابعة خالي من أي جريمة، وذلك بالرجوع الى شهادة صاحب الحقيبة الذي قدم شكاية

شوف تيفي : ف.ع

أشارت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص الشرطي المتهم بالسرقة أخيرا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أن ملف المتابعة خالي من أي جريمة، وذلك بالرجوع الى شهادة صاحب الحقيبة الذي قدم شكاية في الموضوع.

وذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن صاحب الحقيبة، كان قد صرح أنه عثر على أغراضه بعد عودته إلى منزله بعد أن تأكد أن ما تركه في المطار من مأكولات و حلويات لا قيمة له، الأمر الذي جعل الشرطي يتصرف ويقوم برميها ، بعدما تأكد أنها لا تحتوي على شيء به قيمة ثمينة.

وأشارت المصادر أن القضية في مجملها لا تتعلق بجريمة بل هي فقط بخطأ مهني روتيني، تبقى للمديرية العامة للأمن الوطني الحق لوحدها في محاسبة الشرطي إداريا، علما أن الكيس البلاستيكي الذي شوهد بيد الشرطي أثناء مغادرته للمطار، والذي حجز لديه أثناء مجريات البحث في سيارته، تأكد أنه لا يحتوي إلا على بعض مواد التنظيف.

ومن المرتقب أن يمثل الأسبوع المقبل الشرطي مجددا أمام قاضي المحكمة الابتدائية بعين السبع مؤازرا بعدد من المحاميين الذين تطوعوا للدفاع عنه.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت أن فرقة الشرطة القضائية في مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء قد أوقفت زوال الأربعاء 25 يناير الماضي =موظف شرطة، برتبة حارس أمن، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح البلاغ أن أحد المسافرين، من جنسية مغربية، أشعر مصالح الأمن في مطار محمد الخامس الدولي بفقدان حقيبة سفره وبداخلها ملابس شخصية، قبل أن تكشف عملية استغلال تسجيلات كاميرا المراقبة عن الاشتباه في تورط حارس الأمن المذكور، حيث ظهر في مقاطع مصورة وهو يحمل الحقيبة موضوع البلاغ، قبل أن يظهر مرة أخرى، وهو يغادر عين المكان مصحوبا بكيس بلاستيكي.

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