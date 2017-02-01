عاجل.. حميد شباط يؤكد ترشحه للأمانة العامة لحزب الإستقلال لولاية ثانية ﻿

أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، قبل قليل عن ترشحه لمنصب الأمين العام لحزب الميزان خلال المؤتمر المقبل، والمحدد أواخر شهر مارس المقبل.

شوف تيفي



أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، قبل قليل عن ترشحه لمنصب الأمين العام لحزب الميزان خلال المؤتمر المقبل، والمحدد أواخر شهر مارس المقبل.



وجاء إعلان شباط عن نيته الترشح لولاية ثانية، من خلال القناة الفرنسية فرانس 24 في صييغتها العربية التي إستضافته قبل قليل، حيث أفاد شباط من خلال تصريحه التلفزيوني، أن البيت الداخلي لحزب الإستقلال متماسك رغم مايتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية المخدومة حسب قوله .



وقال شباط أن الإستعدادات والتحضيرات جارية على قدم وساق، لنتظيم مؤتمر حزب الإستقلال أواخر شهر مارس المقبل لإنتخاب قيادة جديدة، مصرحا بأنه سيترشح لمنصب الأمين العام لحزب الميزان لولاية ثانية.