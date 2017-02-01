محلات التدليك تخلق الجدل بفاس و هذه حقيقة إغلاق الحمامات المختلطة ﻿

غالبا ما كانت محلات التدليك عرضة للشبوهات، سواء كانت شريفة أم غير ذلك، وفي الوقت الذي كان بعض أصحاب هذاه المحلات يضعون أيديهم على قلوبهم بفاس، نفى مصدر مطلع ما تم الترويج له حول قرار منع هذه المحلات

شوف تيفي

غالبا ما كانت محلات التدليك عرضة للشبوهات، سواء كانت شريفة أم غير ذلك، وفي الوقت الذي كان بعض أصحاب هذاه المحلات يضعون أيديهم على قلوبهم بفاس، نفى مصدر مطلع ما تم الترويج له حول قرار منع هذه المحلات في العاصمة العلمية.

وأضاف المصدر ذاته أن المدينة المذكورة عرفت اليوم تداول بعض النقط خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي للمدينة، ولم تتم مناقشة قرار يتضمن محلات التدليك، وإنما تم التداول حول قرار تنظيمي لمحلات الحلاقة والتجميل بفاس، ولم يتم مناقشة أي قرار بخصوص محلات التدليك أو الحمامات المختلطة كما تم الترويج له.

وبعد تداول هذه الأنباء سادت حالة من الترقب المسؤولين على هذه المحلات التي أصبحت تتواجد بكثرة بكل ربوع المملكة.