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المواقع الإلكترونية الخاصة ولاماب تعوض القنوات العمومية بقمة إفريقيا

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 21:32 المواقع الإلكترونية الخاصة ولاماب تعوض القنوات العمومية بقمة إفريقيا | بوليتيك
المواقع الإلكترونية الخاصة ولاماب تعوض القنوات العمومية بقمة إفريقيا
خلافا للمتداول، كشفت مصادر مطلعة، من داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تغطيتها لأشغال القمة الإفريقية كانت إيجابية وفي مستوى الحدث القاري الذي إنتهى بالخبر السار، المتمثل في عودة المغرب إلى

شوف تيفي

خلافا للمتداول، كشفت مصادر مطلعة، من داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تغطيتها لأشغال القمة الإفريقية كانت إيجابية وفي مستوى الحدث القاري الذي إنتهى بالخبر السار، المتمثل في عودة المغرب إلى بيته، كعضو في الإتحاد الإفريقي.

وأضافت ذات المصادر، أن الوكالة في إطار تغطيتها للحدث الأبرز في قارة إفريقيا، نشرت 158 مادة إخبارية طيلة يوم واحد أي 24 ساعة، و4 مراسلات مصورة حسب تعبير ذات المصادر.

هذا، وأبانت القنوات العمومية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، عن عجزها تغطية الأحداث المهمة، مكتفية ببث الأفلام المدبلجة عوض تغطية القمة الإفريقية، حيث غابت القنوات عن أهم حدث قاري لسنة 2017 والذي شهد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، إذ بإستثناء ميدي 1 تيفي التي كانت تغطيتها شاملة ومن موقع الحدث، وقصاصات للاماب لمعرفة جديد سير ملف عودة المغرب للإتحاد الإفريقي.

وإستطاعت بعض المواقع الإلكترونية الخاصة، كقناة "شوف تيفي" مثلا، تحرير أكثر من 200 مادة صحفية، عن طريق مقالات أو مراسلات من العاصمة إثيوبيا أديس أبابا، أو عن طريق برامج مصورة وبلاطو تحليلي عبر صفحتها بالفايسبوك والتي لاقت متابعة كبيرةً من المتتبع المغربي، حيث إستطاعت المواقع الإعلامية الخاصة تغطية نتائج الدبلوماسية القوية والذكية للملك محمد السادس، الذي أبهر القادة الأفارقة الخصوم منهم قبل الأصدقاء.

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