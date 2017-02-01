الطب البديل يُديم العلاقة الجنسية وهاكيفاش ﻿

أفادت مراجعة جديدة ،بأن خيارات الطب التكميلي و البديل قد تساعد الرجال الذين يواجهون مشكلة سرعة القذف على العلاج.

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أفادت مراجعة جديدة ،بأن خيارات الطب التكميلي و البديل قد تساعد الرجال الذين يواجهون مشكلة سرعة القذف على العلاج.

و قال باحثون في دورية الطب الجنسي، التي نُشرت على الانترنيت" إن التحسن طفيف و إن جودة الدراسات كانت متباينة لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن الوخز بالإبر و استخدام طب الأعشاب الصينية و طب الأيورفيدا الهندي ووضع دهان موضعي كوري أظهر نتائج طيبة.

و قالت كاتي كوبر كبيرة الباحثين في بريطانيا، حسب ما نقلته عنها يومية الأحداث المغربية، أن هناك عدد من العلاجات المتوفرة لسرعة القذف و من بينها علاجات بالأدوية وأساليب سلوكية و التوعية لكن بعض الرجال قد لا يرغبون في زيارة الطبيب أو تناول الأدوية لفترة طويلة.