الطب البديل يُديم العلاقة الجنسية وهاكيفاش ﻿

شوف تيفي:
أفادت مراجعة جديدة ،بأن خيارات الطب التكميلي و البديل قد تساعد الرجال الذين يواجهون مشكلة سرعة القذف على العلاج.
و قال باحثون في دورية الطب الجنسي، التي نُشرت على الانترنيت" إن التحسن طفيف و إن جودة الدراسات كانت متباينة لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن الوخز بالإبر و استخدام طب الأعشاب الصينية و طب الأيورفيدا الهندي ووضع دهان موضعي كوري أظهر نتائج طيبة.
و قالت كاتي كوبر كبيرة الباحثين في بريطانيا، حسب ما نقلته عنها يومية الأحداث المغربية، أن هناك عدد من العلاجات المتوفرة لسرعة القذف و من بينها علاجات بالأدوية وأساليب سلوكية و التوعية لكن بعض الرجال قد لا يرغبون في زيارة الطبيب أو تناول الأدوية لفترة طويلة.
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